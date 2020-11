Urme de microplastice, descoperite în apropierea vârfului Muntelui Everest Urme de microplastice au fost descoperite in apropierea varfului Muntelui Everest, provenind probabil de la echipamentele sutelor de alpinisti care se inghesuie in fiecare an sa ajunga pe "acoperisul lumii", potrivit unui studiu publicat vineri, relateaza AFP si dpa. Corturi in culori neon, unelte de alpinism abandonate, butelii de oxigen goale si chiar excremente inghetate s-au aflat mult timp pe pantele varfului de 8.848 de metri, supranumit odata "cel mai inalt depozit de deseuri din lume". Insa primul studiu asupra microplasticelor de pe Everest, realizat in 2019 de oameni de stiinta ca parte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

