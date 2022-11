Următoarele zile sunt cruciale pentru economia Europei: Decizia care poate lovi Rusia decisiv Razboiul lui Putin din Ucraina care a depașit borna celor 9 luni a bulversat complet piețele energetice ale lumii, iar multe economii ale țarilor dezvoltate au intrat in recesiune. Acum urmatoarele zile vor fi cruciale pentru Europa, dar și pentru intreaga lume, cand țarile UE hotarasc care este plafonul prețului petrolului rusesc, atunci cand sancțiuniule G7 vor intra in vigoare, luna viitoare. Ceea ce vor decide statele Uniunii Europene ar putea avea implicații majore nu numai asupra Rusiei sau a razboiului din Ucraina, ci pentru economia globala, potrivit The Age. Europa este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

