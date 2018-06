Urmasul Victoriei Nuland vine luni la Bucuresti - ce anunta Departamentul de Stat al SUA Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, se va afla luni la Bucuresti, in cadrul unui turneu european care mai include Zagrebul, Praga si Bruxellesul.



Conform anuntului facut sambata de Departamentului de Stat al SUA, Mitchell se va intalni cu oficiali romani si cu analisti independenti.



"Pe 18 iunie, se va afla la Bucuresti unde va avea intalniri cu inalti oficiali si cu analisti independenti pe tema securitatii regionale si cooperarii economice. Va conduce delegatia SUA la cel de-al sasea reuniune a Dialogului de Parteneriat Strategic… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

