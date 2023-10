Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 23 de ani, fara permis, care conducea duminica pe A1, a fost urmarit de polițiști pentru ca nu a oprit la semnalul acestora. El a fost oprit cu focuri de arma pe raza localitații Aurel Vlaicu din județul Hunedoara.„La data de 15.10.2023, polițiștii din cadrul Biroului Poliției Autostrazi…

- Un tanar de 23 de ani a fost urmarit in trafic pentru ca a refuzat sa se opreasca la semnalele polițiștilor rutieri. In urma cursei nebune, atat pe A1, cat și DN7, a avariat și o autoutilitara, fara sa opreasca. Oamenii legii au fost nevoiți sa foloseasca arma din dotare. Nici dupa doua focuri trase…

- Un tanar de 27 de ani, din Maramureș, s-a ales cu dosar penal marți seara. El a fost prins in timp ce conducea, deși nu avea permis de conducere. In plus, exista suspiciunea ca el ar fi fost drogat. Oamenii legii au acționat la pont, spun surse judiciare. Lucratorii de poliție au primit datele de interes…

- Dosar penal pentru mai multe infracțiuni pe numele unui tanar de 22 de ani, la Lugoj. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși era drogat și nu avea nici permis de conducere. Mai mult, barbatul conducea o mașina care avea montate numere false.

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost oprit de polițiști pe o strada din Timișoara. Oamenii legii au constatat ca șoferul nu are permis de conducere și, in plus, era drogat. „La data de 12 septembrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat un barbat, in varsta de 27 […] Articolul…

- Un batranel de 81 ani din judetul Maramures a decis sa se urce pe un ATV si sa dea ture pe drumul județean din localitatea Valeni. Cursa s-a terminat prost. Pe o porțiune de drum drept a pierdut controlul ghidonului si s-a izbit in plin de un autoturism care circula regulamentar din sens opus. „Ieri,…

- Un tanar de 22 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au prins la volan, fara a deține permis de conducere Un tanar de 22 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au prins la volan, fara a deține permis de conducere La data de 17 august 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii rutieri…

- Un tanar, de 21 de ani, din comuna Morunglav, a fost prins la volanul unei masini desi nu are permis de conducere. Masina pe care o conducea a fost oprita pentru control, marti noapte, pe DJ 644, de polițiștii de la Secția de Poliție Rurala nr. 1 Bobicești. In urma verificarilor in bazele de date ale…