- Luni, 03 februarie 2020, politistii din Somcuta Mare, au desfasurat o actiune la regimul rutier privind combaterea abaterilor savarsite de catre pietoni si participantii la trafic. Pe parcursul celor doua ore de actiune, politistii au verificat mai multe autovehicule si perosane, iar pietonilor si soferilor…

- Duminica, in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Politiei Baia Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca intr-un local public din municipiu a avut loc o altercatie. Deplasati de urgenta la fata locului, politistii au identificat doi baimareni de 32 respectiv 38 de ani si un tanar…

- Designerii de la Porsche AG și Lucasfilm Ltd. și-au unit forțele pentru a dezvolta o nava fantastica care reunește ADN-ul de design al celor doua branduri. Timp de doua luni de zile, echipa de proiect a colaborat la studiourile de design din Weissach și San Francisco pentru a crea idei și proiecte inițiale…

- Accident rutier la Rodina. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un cap de pod. Din accident au rezultat 3 victime transportate de urgența la UPU Baia Mare. A intervenit un echipaj de descarcerare din Farcasa si 2 SAJ. Source

- S-a procedat, prin ordin al prefectului, la identificarea, marcarea și taierea arborilor din zona de protecție a drumului național care in condiții meteorologice nefavorabile (precipitații sub forma de zapada și vant puternic) se pot prabuși și pune in pericol integritatea persoanelor din trafic. Taierea,…

- Scene ca in filmele de actiune la Nazare, pe litoralul atlantic al Portugaliei. Surferul profesionist brazilian Lucas Chianca a incalecat cu brio primul val, dar la un moment dat a ramas in apa, iar vantul s-a intețit și valurile au crescut.

- Traumele accidentelor de circulatie sunt ireparabile! Pentru ca viteza excesiva este una dintre cauzele principale ale producerii accidentelor grave de circulatie, politistii rutieri au continuat actiunile pentru depistarea celor care apasa prea tare pedala de acceleratie. Marti, 12 noiembrie, politistii…