Urmărire cu focuri de armă, 3 tineri au fost reținuți de polițiști, 2 fugari au scăpat In noaptea de 28.01. spre 29.01., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au efectuat semnal regulamentar de oprire, pe raza localitații Giroc, din județul Timiș, unui autoturism ce avea aplicate placuțele cu numar de inmatriculare eliberate de autoritațile din Ungaria. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnale politistilor, s-a procedat la urmarirea acestuia pe mai multe strazi de pe raza localitații, timp de aproximativ 20 minute, in sprijin fiind solicitat și un echipaj din cadrul Postului de Poliție Giroc. 3 tineri au fost reținuți de polițiști, 2 fugari au scapat La un moment… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

