- Un barbat de 47 de ani care avea permisul de conducere suspendat a decedat, in noaptea de luni spre marti, dupa ce s-a rasturnat cu masina in timp ce fugea de o patrula de Politie care incercase sa il opreasca pentru verificari, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie…

- Un barbat din Dambovita s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de Politie cu 300 de pechete de tigari de contrabanda. Soferul a fost oprit pentru un control in trafic, in Bistrita-Nasaud, pe raza comunei Parva.

- La data de 8 martie 2021, in jurul orei 14.50, polițiștii din Sebeș au intervenit pe DN 7, in apropiere de municipiul Sebeș, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 42 de ani, din Baia de Arama, județul Mehedinți, in timp ce conducea un autotractor in direcția…

- Un șofer de TIR din Galați a ajuns sambata la spital, dupa ce a pierdut controlul vehiculului și a provocat un accident pe un drum județean din Buzau. Camionul s-a rasturnat pe o parte, blocand un sens de mers. Polițiștii au aflat ca șoferul consumase alcool. Accidentul rutier s-a produs pe DJ 203D,…

- Un TIR încarcat cu peste 600 de porci s-a rasturnat, vineri dupa-masa, pe DN 17, în Pasul Tihuta, traficul fiind dirijat de politisti alternativ, pe un sens de mers, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie…

- O ambulanța care transporta o pacienta s-a rasturnat marți seara pe DN 2 Focșani-Adjud, in județul Vrancea, și a intrat intr-un cap de pod. O pacienta care se afla in ambulanța a murit. Potrivit IPJ Vrancea, in zona caii ferate care traverseaza DN 2, in zona orașului Marașești, șoferul unei ambulanțe…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara, in apropierea unui mall din sectorul 6 al Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit, dupa care unul din șoferi a furat o mașina și a fugit de la locul accidentului. Șoferul in varsta de 22 de ani a furat cealalta mașina implicata in accident dupa care a fugit. Poliția…

- Un tanar de 18 ani a ajuns la spital, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un copac si apoi intr-un stalp de beton, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul…