- Polițiștii din Recaș au pornit noaptea trecuta in urmarirea unei mașini dupa ce șoferul acesteia nu a oprit pe strada Mihai Viteazu din oraș, cand agenții i-au facut semn sa opreasca. Astfel, polițiștii au pornit in urmarirea acestuia, autoturismul fiind oprit pe strada Crișan din orașul Recaș. Dupa…

- Un adolescent de 17 ani a murit dupa ce s-a izbit cu mașina intr-un copac. Impactul s-a produs aseara, in jurul orei 21:00, in satul Drepcauți, raionul Briceni. Potrivit poliției, tanarul nu avea permis de conducere.

- In noaptea de duminica spre luni, la ora 03.10, polițiștii orașului Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe strada Spiru Haret din oraș a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto se afla sub influența bauturilor alcoolice. La…

- Miercuri, 16 iunie, in cadrul unei acțiuni rutiere, polițiștii au identificat in trafic un tanar de 19 ani din Rona de Sus, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmației inspre Vișeu de Sus. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca tanarul nu deține permis de…

- La data de 9 iunie 2021, in jurul orei 12,30, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 61 de ani, din comuna Lopadea Noua, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ocnișoara, comuna Lopadea Noua, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Joi, 3 iunie, la ora 12.10, polițiștii rutieri din Targu Lapuș au oprit pentru control pe D.N. 18B, pe strada Tineretului din oraș, un autoturism condus de un tanar de 20 ani din Lapuș. Conducatorul auto a prezentat polițiștilor un permis de conducere, care a ridicat suspiciuni in ceea ce privește autenticitatea,…

- Duminica dupa amiaza Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata la 112 ca pe strada Unirii din localitate a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto pare a fi sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului au identificat…

- Duminica seara, 23 mai, ora 19.45, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza localitatilor Ilba si Handalu Ilbei, o persoana circula cu autoturismul in stare de ebrietate. La fața locului polițiștii au oprit pentru control in jurul orei 20.40 un autoturism condus…