- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, urmeaza sa ceara astazi schimbarea din funcție a președintelui CE Oltenia, Daniel Burlan, și schimbarea unui alt membru al directoratului CE Oltenia, Marius Negru, care este și finul presedintelui social-democrat al CJ Gorj, Cosmin Popescu, spun surse din PNL. Acesta…

- Surse din minister afirma ca Virgil Popescu va solicita nu doar schimbarea din functie a lui Daniel Burlan, ci si schimbarea unui alt membru al directoratului CE Oltenia, Marius Negru, fost consilier judetean PSD. De asemenea, este de asteptat ca ministrul Energiei sa ceara si un control vizind achizitiile…

- Premierul Ciuca a avut un mesaj tranșant dupa tragedia cu 3 morți de la Complexul Energetic Oltenia.„Inca din primul moment am decis ca autoritațile sa se deplaseze la fața locului, i-am transmis ministrul Energiei sa se deplaseze urgent in județul Gorj și sa faca analiza și sa ia primele masuri la…

- ”Ieri, din pacate, a avut loc un accident tragic la CEO. Si-au pierdut viata trei muncitori in cariera de la Jilt. Doresc sa transmit condoleante si intreaga mea compasiune familiilorcelor trei muncitori si desigur celor care au fost raniti”, a declaratr, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, premierul…

- In timp ce muncitorii iși acuza șefii, directorul Complexului Energetic Oltenia incearca sa dea vina pe alții dupa accidentul de ieri, de la cariera de suprafața Jilț Sud. Trei oameni au murit dupa ce vehiculul cu care mergeau la munca s-a rasturnat. 10 oameni sunt raniți și internați in spitale din…

- ”Am luat decizia ca accesul in cariera sa se faca doar pe acele cai de acces sigure, care nu pot sa expuna la pericol transportul cu acele autoutilitare 6×6”, a anuntat, marti seara, managerul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, precizand ca minerii sunt transportati cu autoutilitarele cu…

- „In data de 17.01.2023, in jurul orei 13:00, in perimetrul carierei Jilt Sud, personalul care a participat la interventia mecanica la Excavatorul 1400-05 a urcat intr-un mijloc auto pentru a se deplasa la sediu. In timpul coborarii pe o panta, inaintea podului de traversare a transportatorului cu banda T…

- Salariații din Societatea Electrocentrale Craiova solicita creșterea cantitații de carbune pe care Complexul Energetic Oltenia(CEO) il livreaza zi de zi pentru producția de energie electrica și agent termic. Cristian Vasile, președintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, a declarat ca a avut recent…