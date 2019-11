Stiri pe aceeasi tema

- Doar opt procesatori de carne de porc din Romania, toti din judetul Suceava, nu au interdictie de export din partea Comisiei Europene, si asta pentru ca judetul nostru este singurul din Romania in care s-a reusit prevenirea aparitiei pestei porcine africane. Decizia 2019/1900 a Comisiei Europene ...

- Primul ministru Ludovic Orban anunta ca ”exista riscul ca Romaniei sa i se interzica sa exporte carne si produse din carne de porc in Uniunea Europeana” din cauza ca Ministerul Agriculturii nu a respectat planul privind combaterea pestei porcine africane pe care si l-a asumat in fata oficialilor Comisiei…

- "Exista riscul ca Romaniei sa i se interzica sa exporte carne si produse din carne de porc in Uniunea Europeana. Guvernul s-a angajat ca pune in practica un plan de actiune, cu masuri, cu termene stabilite pentru combaterea pestei porcine africane. Nu s-a tinut de cuvant. Cei de la UE au zis: '(...)…

- Comisia Europeana nu a luat decizia de a interzice exportul de carne de porc din Romania, chiar daca in tara noastra exista foarte multe restrictii din cauza prezentei pestei porcine, a declarat, sambata, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea. "Sunt in permanenta in legatura cu autoritatile…

- Uniunea Europeana ar putea extinde, in cadrul unui comitet de experți care va avea loc joi, zonele din Romania in care este interzis comerțul cu carne de porc, pe fondul situației tot mai ingrijoratoare a infecției cu pesta porcina africana, a declarat, luni, o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene.

- Ziarul Unirea Prețurile la carnea de porc ar putea EXPLODA din cauza pestei porcine: UE aproape sa interzica exporturile romanești catre alte țari Prețurile la carnea de porc ar putea EXPLODA din cauza pestei porcine: UE aproape sa interzica exporturile romanești catre alte țari Din cauza pestei porcine…

- Nu mai putin de 30.038 de copii, plus insotitorii acestora, au asistat aseara la meciul de fotbal Romania – Norvegia, din cadrul preliminariilor Campionatului European de anul viitor, ceea ce reprezinta recordul all-time la o partida organizata de UEFA, in care asistenta a fost formata ...

- Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis o noua statie sub franciza Rompetrol Partener in comuna Patrauti, judetul Suceava. Statia a fost construita si este operata de firma Euro Vasilas."Continuam sa ne dezvoltam reteaua de statii de carburanti, iar…