Urmările cutremurului de 7 grade din China. Câți oameni și-au pierdut viața Ieri, 22 ianuarie 2024, in China s-a produs un cutremur devastator cu magnitudinea de 7 grade. Peste 120 de cladiri au fost avariate și 3 oameni au murit, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”Seismul cu magnitudinea de 7,0 pe scara Richter a zguduit regiunea Xinjiang din vestul Chinei, pe 22 ianuarie 2024. Acesta a avut loc la ora 18:09:04 UTC (02:09, ora Chinei), la o adancime de 13 km, in apropiere de granița dintre China și Kargistan.Intensitatea macroseimica a seismului a fost de IX pe scara Mercari. In zona producerii seismului, care este una izolata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

