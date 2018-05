Stiri pe aceeasi tema

- Aparatorii lui Radu Mazare au depus joi, la ICCJ, certificatul de solicitare de azil in Madagascar emis pe numele fostului edil, documentul fiind valabil un an de zile. Totodata, avocatii au cerut un nou termen pentru a studia raspunsul DNA privind implicarea SRI in dosarul cu A. Morgenstern.

- Procesul fostului lider politic al sarbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, condamnat in 2016 la 40 de ani inchisoare pentru genocid, se reia luni la Haga cu etapa apelului, solicitat atat de aparare, cat si de acuzare, informeaza AFP. Dupa ce fostul presedinte sarb Slobodan Milosevic a murit in celula…

- A murit Barbara Bush. Sotia fostului lider american George H. W. Bush si mama fostului presedinte George W. Bush a incetat din viata, marti, la varsta de 92 de ani, scrie presa internationala.

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- Fostul lider separatist de la Tiraspol Evgheni Șevciuk va fi judecat pentru luare de mita in proporții deosebit de mari și depașirea atribuțiilor de serviciu. Anchetatorii din stanga Nistrului au transmis dosarul penal așa-zisei Curți Supreme din Transnistria.

- Mii de persoane, multe dintre ele fluturind steagurile Cataloniei, demonstreaza in Barcelona duminica dupa ce politia din Germania l-a arestat pe fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, conform AFP. Protestatarii au scandat „Puigdemont, presedintele nostru” si „Libertate pentru prizonierii politici”,…

- UPDATE / Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatle din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost retinut ...

- Nord-coreenii marcheaza 76 de ani de la nașterea fostului lor lider, Kim Jong Il, tatal actualului președinte Kim Jong Un. Zeci de mii de oameni au venit la monumentul lui din centrul capitalei Phenian pentru a-i aduce un omagiu.