Urgia iernii, viscol și ninsori abundente. VIDEO Urgia iernii, viscol și ninsori abundente, imaginile vin de pe DN 29, extravilan Baisa – Vladeni, județul Botoșani. Drumul este inchis circulației, pe fondul atenționarii Cod Roșu de viscol. Scoaterea din nameți a autoturismelor blocate pe DN 29, sectorul Baisa – Huțani, județul Botoșani, inchis temporar din cauza viscolului. Au participat echipe ISU și ale [...] The post Urgia iernii, viscol și ninsori abundente. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a anunțat in urma cu puțin timp ca s-a instituit Cod Roșu de vant și ninsori abundente pentru județul Botoșani, pana maine dimineața, la ora 4:00.

