Urgia a lovit Marea Britanie. Oamenii sunt sfătuiți să evite călătoriile In ultimele 24 de ore, meteorologii din Marea Britanie au emis avertizari cod galben de vreme severa din cauza ninsorilor abundente, a poleiului și a ceții care s-au abatut peste țara. Din aceasta cauza, patru aeroporturi din Londra s-au inchis parțial sau complet, apoi au reluat timid și foarte greoi fluxul zborurilor. Din cauza vremii rea, zeci de curse au fost anulate sau amanate doar Heathrow și Luton. Nici situația pe Stansted și Gatwick nu este mai roz. Transportul feroviar și cel rutier au fost și ele afectate Pe langa transportul aerian, au fost afectat și cel feroviar și rutier.Soferii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

