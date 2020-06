Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani diagnosticați cu coronavirus s-au vindecat prin minune' dupa doar cateva zile. De fapt, nu era vorba de nicio minune, ci de teste care au dat rezultate greșite. Explicația ar putea fi una care iese la iveala acum, pe final de pandemie. Asta pentru ca exacitatea testelor depinde de…

- Barbat din Mereni, angajat al unei firme de curierat, depistat cu COVID-19 in Eveniment / on 07/05/2020 at 11:11 / Un tanar de aproximativ 20 de ani, din Mereni, angajat al unei firme de curierat, a fost testat pozitiv la COVID-19, potrivit unor surse. Din primele date, barbatul nu este curier, ci…

- Un cadru medical de la Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Valcea a fost confirmat cu COVID-19, iar Directia de Sanatate Publica a declansat o ancheta epidemiologica si au fost recoltate 19 probe de la personalul din sectie, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului…

- Cei cinci pompieri sunt internați și se afla in stare stabila, fiind asimptomatici. Citește și: Pompier salvator din Cernavoda, ucis de coronavirus. Avea doar 48 de ani "S-au mai confirmat cu COVID-19 colegi din cadrul Detasamentului Cernavoda. Sunt internati, in stare stabila, fiind asimptomatici,…

- Ancheta epidemiologica la sediul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, ÎPS Pimen. Foto: Arhiva Agerpres. Directia de Sanatate Publica din Suceava a început astazi ancheta epidemiologica la Manastirea Sfântul Ioan cel Nou, unde îsi are sediul…

- Un numar de 25 de persoane, dintre cele 30 care sunt internate la un camin de batrani din municipiul Orastie, dar si cinci angajati ai unitatii au fost confirmati pozitiv, astazi, la infectia cu noul coronavirus, Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara deruland o ancheta epidemiologica in acest…