Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, a fost operat la Spitalul Floreasca, din Capitala. Inițial, Adrian Mutu a fost la spitalul din Targu Jiu, dar a plecat de acolo și a fost adus in București, acolo unde a fost operat, din primele informații, de apendicita.

Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un individ care se deplasa pe o trotineta a ințepat cel puțin doua femei, care mergeau pe strada in București.

Disconfort termic este anunțat pentru București, cu depașirea pragului critic al indicelui temperatura-umezeala. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța in prognoza speciala pentru Capitala maxime de 33 - 35 de grade pentru miercuri.

Musicalul „Mamma Mia!", una dintre cele mai apreciate productii de acest gen din lume, desemnat „spectacolul anului 2018" in Romania, va avea loc pe 28 decembrie 2022, la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 19.00, anunta organizatorii, potrivit news.ro.

Politistii rutieri din Capitala au dat in noaptea de vineri spre sambata 21 de amenzi in valoare de peste 15.000 de lei pentru mai multe nereguli. Un sofer beat a facut un accident, ranind un om, și a fugit de la locul faptei, conform Mediafax.

Brigada Rutiera anunta ca, in acest weekend, in Capitala vor fi impuse restrictii de trafic in zona centrala a orasului, in contextul organizarii unor evenimente culturale si religioase, potrivit Agerpres.

Un barbat, in varsta de 43 de ani, a comis 4 furturi in aceeași zi, la metroul din București. Dupa ce a furat bijuterii de la mai multe femei, polițiștii din Capitala au reușit sa-l prinda pe acesta.

Un eveniment nefericit s-a produs duminica, 3 iulie, in Parcul Tineretului din București. Un tanar de 22 de ani a murit.