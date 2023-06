Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 24 iunie, creștinii ortodocși sarbatoresc, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, sarbatoarea Sanzienelor sau Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. Cu aceasta ocazie, multe persoane iși sarbatoresc ziua de nume. Iși serbeaza onomastica cei care poarta numele de: Sanziana, Sinzioana…

- Ziua de 1 Iunie este cel mai bun prilej de a sarbatori copilaria si copiii, de a le oferi iubirea si surprizele noastre. Pentru a aduce zambetul pe buzele celor dragi pe care ii consideri copii, trimite le un mesaj, un SMS, o felicitare, din cele de mai jos: Copilaria, mai intotdeauna trezeste in sufletul…

- Mesaje de Sf. Constantin și Elena. In fiecare an, pe 21 mai, sunt sarbatoriți cei doi sfinți imparați: Sf. Constantin și Elena. Din totalul celor 1,8 milioane de romani care isi aniverseaza ziua onomastica pe 21 mai, aproximativ 1,1 milioane sunt femei si

- Mesaje și urari de Sfanta Irina 2023. Sfanta Irina este praznuita in fiecare an pe data de 5 mai. A fost singura fiica a regelui Liciniu, suveran in cetatea Maghedon, in Persia. Irina este un nume raspandit in țara noastra, iar multe persoane iși sarbatoresc ziua onomastica pe 5 mai. Mesaje și urari…

- Vineri, 5 mai, este zi de mare sarbatoare, deoarece toți romanii o praznuiesc pe Sfanta Mare Mucenița Irina. Numele provine din grecescul “Eirene”, reprezentand numele zeiței pacii in mitologia greaca. Iata cateva idei de mesaje festive pe care sa le trimiți rudelor și prietenilor, cu ocazia onomasticii…

- In fiecare an, pe data de 23 aprilie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mucenic Gheorghe. Cu aceasta ocazie, foarte multe persoane iși serbeaza ziua onomastica. Sigur ai și tu rude, colegi, cunoștințe sau prieteni carora iți dorești sa le adresezi urari de…

- Care sunt cele mai frumoase urari de Paște pe care le poți trimite prietenilor. Iata cateva exemple de urari si mesaje de Paste care pot fi trimise celor dragi, pentru a le transmite un gand bun cu ocazia Sarbatorilor Pascale. MESAJE DE PASTE Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea…

- In Duminica Floriilor, toți creștinii ortodcși care poarta nume de flori iși serbeaza onomastica. Anul acesta, Floriile pica pe data de 9 aprilie, sarbatoarea ce semnifica Intrarea Domnului in Ierusalim. Aceasta sarbatoare cu cruce roșie se praznuieste cu o saptamana inainte de Paste. Așadar, pentru…