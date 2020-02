Urarea sexy a Antoniei pentru Alex Velea de Valentine rsquo;s Day. Cum s-a pozat artista

Stiri pe aceeasi tema

- Cearta celor doi se amplifica pe zi ce trece, iar cuvintele jignitoare și replicile dure fac deliciul fanilor celor doi. Dupa ce mai multe vedete au luat o poziție cu privire la scandalul momentului, Costel Corduneanu, cel mai temut interlop din Iași i-a transmis lui Abi Talent, pe pagina…

- Anamaria Prodan este de partea lui Abi Talent. In urma conflictului acestuia cu Alex Velea și Antonia, Prodan a postat un clip pe contul sau de de Instagram in care face un anunț cu subințeles.

- Alexia și iubitul ei au spus adevarul, iar motivul pentru care tanara are puțina burta este faptul ca s-a ingrașat in perioada sarbatorilor, sustin cei doi indragostiti. "Toata lumea a lasat comentarii cum ca Alexia este insarcinata. Ne-am ingrașat. Eu am luat 10 kilograme, iar Alexia undeva…

- Cu cat Alex Velea petrece mai mult timp departe de casa, taman pe un alt continent, pentru filmarile la „Asia Express”, cu atat singuratatea este mai grea pentru Antonia. Artista ii duce dorul iubitului ei, iar fiecare lucrur care ii amintește de el ii aduce un dor uriaș.

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase și invidiate cupluri din showbiz și reușesc cu brio sa imbine cu succes viața de familie și cea profesionala. Acum, relația lor trece printr-o incercare fara precedent, pentru ca Alex Velea a plecat acum o luna pe Drumul Comorilor, pentru filmarile show-ului Asia…

- Au comentat dar, in final, au votat! Consiliul local a aprobat in sedinta ordinara de ieri sa plateasca Radio ZU 570.000 lei pentru evenimentul „Orasul faptelor bune”, adus in provincie pentru prima data. Spre comparatie, concertul Havasi din vara a costat orasul 100.000 euro. Alesii nu au…

- Alex Velea și Mario Fresh participa impreuna la Asia Express, iar filmarile au inceput deja in Filipine. Antoniei insa, nu ii este deloc ușor fara iubitul ei, mai ales ca nu au stat niciodata așa mult timp desparțiți. Mama artistei a declarat ca fiica ei este trista.„Alexandru este plecat si Antonia…