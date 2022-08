Stiri pe aceeasi tema

Loteria Romana anunța un report la Loto 6/49, categoria I, de peste 1,56 milioane de euro.

- Pentru efectuarea de catre CFR Infrastructura a unor lucrari in zona Ilva Mica. pe linia 401, o serie de trenuri de lung parcurs vor circula cu orar diferit și cu transbordare auto a pasagerilor. Vor fi afectate și trenurile pe relația Iași - Timișoara.

- Rectificarea bugetara pregatita de Guvern asigura perspectiva unei bune funcționari a serviciilor publice, plata drepturilor sociale precum și finanțarea programelor și schemelor de ajutor de stat destinate susținerii economiei, susține primul – ministru Nicolae Ciuca. „Pregatim o rectificare pozitiva,…

- Cateva strazi din Sangeorz-Bai raman astazi, 10 august 2022, fara apa potabila, anunța Aquabis. Probleme, și pe strada General Grigore Balan din Bistrița și in Braniștea. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a apei potabile…

- ADID Timiș anunța ciAutospecialele RETIM vor fi pe teren și vor spala pubelele destinate colectarii deșeurilor reziduale, in zona 0 și zona 1 Timișoara, conform urmatorului program zilnic: Luni 08 august – Strazile CRANGULUI, LIVIU REBREANU nr. 144-164, EDUARD BENEȘ, EDUARD PAMFIL, AIDA, TRAVIATA, VICTOR…

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca nimic nu se poate face fara Educatie, iar pentru aceasta este nevoie de finantare si de un management capabil sa implementeze toate proiectele si schimbarile necesare.

Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța schimbari importante in modul in care PSD iși va desemna candidatul la alegerile prezidențiale. Ciolacu spune ca social – democrații trebuie sa mearga mai departe de vechea regula in care candidatul automat președintele partidului. Singura discuție pe care am avut-o…

