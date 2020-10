Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Delta, a 25-a furtuna importanta formata in acest an in Oceanul Atlantic, se indreapta spre Golful Mexic si se prognozeaza ca va lovi saptamana aceasta zonele de pe coasta americana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Daca Delta atinge coasta americana a Golfului…

- Furtuna tropicala Delta s-a transformat in uragan luni in Marea Caraibilor si se va intensifica in timp ce va trece peste partea mexicana a peninsulei Yucatan marti, inainte de a ajunge in sudul Statelor Unite in aceasta saptamana, au informat meteorologii americani, citati de AFP. Delta se indreapta…

- Furtuna tropicala Delta s-a format in Oceanul Atlantic si se prognozeaza ca se va intensifica pana la nivel de uragan in timpul deplasarii spre vestul Cubei, a anuntat luni Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Furtuna era localizata la o distanta de aproximativ…

- Un sistem de presiune atmosferica scazuta, format deasupra zonei de sud-vest a Golfului Mexic, are 90% sanse sa se transforme in ciclon in urmatoarele 48 de ore si s-ar putea intensifica joi pana la nivel de depresiune tropicala, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite,…

- Uraganul Teddy a crescut in intensitate, ajungand miercuri pana la nivel de uragan de categoria a 2-a, si ar putea atinge joi categoria a 4-a, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Uraganul se afla la o distanta de aproximativ 1.315 kilometri est de Antilele…

- Conform celui mai recent buletin informativ emis de Centrul National pentru Uragane (NHC), uraganul Sally, care se apropie de coastele din sud-estul Statelor Unite, a crescut in intensitate. Acesta a ajuns la categoria a 2-a pe o scara cu cinci trepte. Amenintand sa provoace inundatii cu potential mortal…

- Uraganul Laura a crescut miercuri in intensitate ajungand la categoria a 3-a, fiind insotit de vanturi cu viteze de pana la 185 km/h si ameninta in prezent coastele americane din zona Golfului Mexic, cu o crestere a nivelului apelor potential ''catastrofala'', a anuntat Centrul National…

- Furtuna tropicala Laura a adus sambata seara ploi torentiale in Republica Dominicana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat duminica de Reuters. Furtuna se afla la aproximativ 40 de kilometri sud-est de capitala Santo Domingo, fiind insotita de rafale sustinute de…