Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane au murit in timpul traversarii de catre uraganul Laura a statelor Louisiana si Texas, in sudul Statelor Unite, iar mii de gospodarii au ramas fara electricitate, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernatorul Louisianei John Bel…

- Cel putin 14 persoane au murit in timpul traversarii de catre uraganul Laura a statelor Louisiana si Texas, in sudul Statelor Unite, iar mii de gospodarii au ramas fara electricitate, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP.

- Cel putin 14 persoane au murit in statele americane Lousiana si Texas din sudul Statelor Unite in urma uraganului Laura, care a facut si 31 de victime in Haiti, potrivit celor mai recente bilanturi oficiale publicate vineri, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Guvernatorul statului Louisiana,…

- Cel putin 14 persoane au murit in statele americane Lousiana si Texas din sudul Statelor Unite in urma uraganului Laura, care a facut si 31 de victime in Haiti, potrivit celor mai recente bilanturi oficiale publicate vineri, scrie Agerpres.

- Cel puțin șase oameni au murit, intre care un copil de 14 ani, și peste 800.000 de ramas fara electricitate, dupa ce Uraganul Laura a lovit cu putere statele americane Louisiana si Texas, ... The post Video: Uraganul Laura a facut prapad in Louisiana si Texas. Cel puțin șase morți și sute de mii de…

- Uraganul Laura face ravagii in Statele Unite ale Americii, cu precadere in Texas și Louisiana, unde 6 persoane au murit, 4 din cauza copacilor cazuți, iar in unele regiuni au fost acaparate de inundații, in timp ce sute de mii de persoane au ramas fara curent electric. Laura este considerat o furtuna…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 800.000 au ramas fara electricitate dupa ce uraganul Laura a lovit Louisiana si Texas, titreaza CNN.Uraganul Laura a lovit, joi, statele Louisiana si Texas, iar in urma impactului devastator sute de mii de locuinte au fost afectate si sase persoane…

- Cel putin noua persoane au murit in Haiti si doua sunt date disparute de duminica dupa ce precipitatii abundente aduse de furtuna tropicala Laura au provocat inundatii grave si au pus in pericol singurul baraj hidroelectric din tara, relateaza luni dpa. Alte patru persoane si-au pierdut viata in statul…