- Furtuna tropicala Isaias a lovit marti coasta de est a Statelor Unite, unde vanturile sale violente, insotite de ploi torentiale, au provocat moartea a cel putin trei persoane - una in orasul New York si doua in Carolina de Nord - si au lasat fara electricitate cateva milioane de persoane, relateaza…

- Furtuna tropicala Isaias a redevenit uragan luni seara si s-a abatut asupra statului Carolina de Nord, in sud-estul Statelor Unite, unde, potrivit meteorologilor, ar putea provoca ploi torentiale, relateaza AFP si dpa.

ALERTA de FURTUNA in Maramureș.Vijelie ,grindina și ploi torențiale in urmatoarele ore. Vezi zonele vizate INSTABILITATE ATMOSFERICA INFORMARE METEOROLOGICA Interval de…

- ALERTA de FURTUNA in Maramureș. Ploi torențiale ,grindina și vijelie descarcari electrice. Vezi zonele vizate AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 15 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 10:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform…

- O parte din Municipiul Alba Iulia a fost lovita sambata dupa amiaza de o furtuna scurta, insa extrem de puternica. Gheața cat oul de porumbel a acoperit totul și mai multe acoperișuri au fost luate de vant. Mai puțin de 15 de minute a durat ploaia ce s-a abatut asupra orașului. Pe strada Vanatorilor…

- Furtuna tropicala Cristobal atinge sudul Statelor Unite. Opt tornade au fost raportate in acest weekend. Se estimeaza ca viteza vantului a atins o maxima de 168 de kilometri pe ora, pe tarm, potrivit Mediafax.Furtuna tropicala Cristobal a venit cu putere din Golful Mexicului pe masura ce s-a…

- La noapte, in țara, vremea va fi rece pentru ultima decada a lunii mai in cea mai mare parte a țarii, iar temperaturile minime vor fi cuprinse intre -2 grade in estul Transilvaniei, unde se va produce bruma, si 13 grade in sudul Banatului și al Crișanei. In regiunile vestice, nordice și centrale…