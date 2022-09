Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,5 milioane de locuinte au ramas fara curent electric. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un influencer in domeniul auto a impartașit mai multe imagini impresionante cu mașinile sale de lux dupa ce uraganul Ian a lovit Florida. Bilanțul morților și raniților continua sa creasca, dupa ce furtuna a devastat zone intregi. Președintele Joe Biden a decretat stare de catastrofa majora. Barbatul,…

- Uraganul Ian a lasat in urma un dezastru in Florida. Pierderi de vieți omenești, zone intinse sub apa, numeroase case distruse de vant și inundații, barci și mașini aruncate cat colo ca niște jucarii stricate și peste 2,5 milioane de locuințe fara curent electric. Președintele Joe Biden spune ca bilanțul…

- Uraganul Ian a lovit puternic coasta de sud-vest a Floridei, langa Cayo Costa. Pe langa ploile torențiale, vantul a suflat cu putere și a smuls mai mulți copaci. Potrivit meteorologilor, vantul a a atins șo 185 km/h.

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodata Statele Unite, a provocat, miercuri, inundații catastrofale și pene de curent la scara larga in sud-vestul Floridei. Aproape doua milioane de oameni au ramas fara curent electric. In apropiere de Keys, din cauza conditiilor dezastruoase…

- Uraganul Ian a ajuns, miercuri, in vestul Floridei, SUA, ca uragan de categoria 4, pe o scara de maximum 5, a anunțat Centrul național american pentru uragane (NHC). Cu vanturi de pana la 250 km/h și rafale chiar „mai puternice”, uraganul „a provocat inundații catastrofale in peninsula Florida” și a…

