- O operațiune istorica de cautare și salvare a inceput in Statele Unite, in timp ce numarul morților lasați in urma de uraganul Ian a ajuns la 87. In timp ce oficialii federali de gestionare a situațiilor de urgența au lansat cel mai mare efort de cautare și salvare din istoria țarii, bilanțul deceselor…

- Furtuna Ian a adus vanturi si ploi abundente in Carolina de Sud vineri, dupa ce a devastat zone vaste din Florida, unde a provocat cateva zeci de victime, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric. Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat joi ca ultimele rapoarte venite din Florida sugereaza ca uraganul Ian a provocat multe pierderi de vieti omenesti, cu toate ca pana acum a fost confirmat un singur deces din cauza furtunii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Uraganul Ian a lovit puternic coasta de sud-vest a Floridei, langa Cayo Costa. Pe langa ploile torențiale, vantul a suflat cu putere și a smuls mai mulți copaci. Potrivit meteorologilor, vantul a a atins șo 185 km/h.

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodata Statele Unite, a provocat, miercuri, inundații catastrofale și pene de curent la scara larga in sud-vestul Floridei. Aproape doua milioane de oameni au ramas fara curent electric. In apropiere de Keys, din cauza conditiilor dezastruoase…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de Centrul National pentru Uragane, in perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2022, teritoriile aflate in…