- Uraganul Florence, care a lovit ieri statele americane de pe coasta de est, Carolina de Sud si Carolina de Nord fiind cele mai afectate, a cauzat cel putin cinci morti, inundatii catastrofale, echipele de salvare incercand sa recupereze mai multe persoane blocate

- Uraganul Florence este pe cale sa devasteze Carolina de Nord, potrivit guvernatorului acestui stat american. Taifunul a atins uscatul in zori, aducand ploi torentiale, vanturi violente si generand inundatii.

- Guvernatorul din Carolina de Nord a declarat vineri ca uraganul Florence este pe cale sa devasteze acest stat sud-est american unde a atins uscatul in zori, aducand vanturi violente, ploi torentiale si provocand primele inundatii. "Furtuna ne distruge statul", a deplans guvernatorul Roy Cooper…

- Guvernatorul din Carolina de Nord a declarat vineri ca uraganul Florence este pe cale sa devasteze acest stat sud-est american unde a atins uscatul in zori, aducand vanturi violente, ploi torentiale si provocand primele inundatii. "Furtuna ne distruge statul", a deplans guvernatorul Roy…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA in arealul statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia ca uraganul Florence a scazut in intensitate la nivel 2 pe o scara de la 1 la 5 . Autoritatile americane avertizeaza…

- Președintele Donald Trump ii avertizeaza pe locuitorii din Carolina de Nord și de Sud ca trebuie sa fuga din calea uraganului Florence, care ar putea fi, potrivit specialiștilor, cea mai puternica furtuna vazuta vreodata, cel puțin in estul Statelor Unite.

- Plecati acum!' - autoritatile au lansat acest cuvant de ordine pentru a-i convinge pe cei recalcitranti sa se indeparteze de coasta de est, unde se fac pregatiri febrile in asteptarea uraganului Florence care se prevede sa loveasca joi Statele Unite; intre timp patru state americane au declarat stare…

- Peste un milion de persoane au primit ordin de evacuare in Carolina de Sud și Virginia din cauza uraganului Florence. Specialiștii se așteapta ca uraganul sa fie cel mai puternic care a lovit pana acum regiunea. Peste un milion de persoane vor fi evacuate din calea uraganului Florence despre care guvernatorul…