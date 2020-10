Stiri pe aceeasi tema

- Ochiul uraganului Delta se deplaseaza spre nord peste coasta de sud-vest a statului Louisiana si urmeaza sa ajunga deasupra uscatului in cursul zilei de vineri, conform unui anunt al Centrului National american pentru Uragane (NHC), transmite Reuters. Uraganul de categoria 3 pe scara de…

- Uraganul Delta s-a intensificat si a devenit de categoria 3 pe scara Saffir-Simpson, care include cinci niveluri de intensitate, odata cu apropierea sa de coastele statului american Louisiana, ai carui locuitori au inceput fie sa isi izoleze locuintele cu diverse materiale, fie sa evacueze regiunea,…

- Statul american Louisiana a inceput joi pregatirile pentru o noua furtuna violenta dintr-o serie record, in timp ce uraganul Delta traverseaza Golful Mexic si se indreapta spre regiunea care se recupereaza inca dupa cea mai recenta furtuna, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Delta a lovit miercuri…

- Statul american Louisiana a inceput joi pregatirile pentru o noua furtuna violenta dintr-o serie record, in timp ce uraganul Delta traverseaza Golful Mexic si se indreapta spre regiunea care se recupereaza inca dupa cea mai recenta furtuna, relateaza Reuters. Delta a lovit miercuri zonele turistice…

- Statiunea mexicana Cancun a ordonat marti evacuarea hotelurilor situate in zona de tarm in cadrul masurilor de pregatirile pentru sosirea Delta, prognozat sa loveasca regiunea in cursul noptii cu intensitatea unei furtuni ''extrem de periculoasa'', de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, relateaza…

- Furtuna Delta a crescut in intensitate ajungand la nivelul de uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, a anuntat marti Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Uraganul Delta se afla la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Grand Cayman, cea mai mare dintre insulele Cayman,…

- Uraganul Delta, a 25-a furtuna importanta formata in acest an in Oceanul Atlantic, se indreapta spre Golful Mexic si se prognozeaza ca va lovi saptamana aceasta zonele de pe coasta americana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Daca Delta atinge coasta americana a Golfului…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 800.000 au ramas fara electricitate dupa ce uraganul Laura a lovit Louisiana si Texas, titreaza CNN.Uraganul Laura a lovit, joi, statele Louisiana si Texas, iar in urma impactului devastator sute de mii de locuinte au fost afectate si sase persoane…