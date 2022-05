Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul Duster SL Extreme, de culoare Gri Urban, a marcat miercuri, 20 aprilie, atingerea pragului de 10.000.000 de automobile produse sub brandul Dacia, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel mai mare bazin legumicol din țara va avea sistem de apa și canalizare in urma unei investiții cu fonduri europene in valoare de 34 de milioane de euro. Investiția va fi realizata in comuna Matca din județul Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Peste cinci milioane de persoane din Ucraina au fost nevoite sa se refugieze in alte tari din cauza invaziei militare ruse, anunta agentiile Natiunilor Unite, potrivit unui bilant actualizat vineri, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca au inceput lucrarile de extindere, reabilitare si modernizare la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) si Ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targoviste. Fii la curent…

- Cantaretul britanic Harry Styles a lansat vineri „As It Was”, primul single de pe al treilea album al sau, asteptat in mai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Centrul de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice a fost inaugurat vineri la Iasi, in prezenta ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, in acest centru urmand a fi asigurate servicii pentru depistarea mai multor tipuri de cancer, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pacientii internati in sectiile non-COVID-19 ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad vor putea fi vizitati de familie, incepand de luni, 21 martie, anunta, miercuri, unitatea medicala. Vizita nu va putea depasi 15 minute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sectia Clinica ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures a fost dotata cu echipamente medicale performante in valoare de aproximativ 125.000 euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…