- Potrivit unei informari de ultim moment a a Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI), incepand cu ora 00.00 se blocheaza integral circulatia pe DN 2 E 85, pe raza județului Buzau. Asta inseamna ca, de la limita judetul Ialomita pana la limita cu județul Vrancea nu se va mai…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia este blocata pe DN 1D Urziceni ndash; Cioranii de Jos, in zona Lacului Glodeanu, judetul Ialomita, din cauza unui autotren care a derapat. Traficul a fost deviat pe DJ 101. A fost reluata circulatia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, respectiv alerte de vant in zonele montane de pe raza a opt judete, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, se va semnala ceata, iar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Se circula in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind…

- In ziua de 7 decembrie 2022, la ora 03:49:39 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 140km, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 61km E de Brașov, 77km N de Ploiești, 115km S de Bacau, 130km…

- UPDATE Din pacate, cele doua persoane incarcerate au decedat. Este vorba despre doi barbați din Buzau. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția București catre Buzau de catre un șofer in varsta de 69 de ani, din Buzau, și autocamionul…