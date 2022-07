Stiri pe aceeasi tema

- Mumtaz Kamakhly, cunoscut ca „Fiipestil”, este acuzat de pedofilie și harțuire verbala, in mediul online. Acesta ar fi trimis mesaje mai multor minore in care le-ar fi vorbit urat. „Justițiarul de Berceni” vrea sa vina la Iași pentru a-l cunoaște „Fiipestil“ a devenit, peste noapte, un paria in mediul…

- Nunta anului in capitala. Nuțu Camataru și-a insurat unul dintre baieți, iar de la petrecere nu a putut lipsi spuma interlopilor din Romania. Cam din fiecare județ al țarii a fost cate un reprezentant, iar din Iași nu putea lipsi unul dintre prietenii lui Nuțu Camataru Nunta mare in capitala. Nuțu Camataru…

- Un tanar a fost transportat de urgența la spital in stare grava dupa ce o butelie i-a explodat in fața. Barbatul in varsta de 26 de ani este domiciliat in localitatea Osoi din Iași. UPDATE „Aseara la ora 01.10 a fost un incendiu de casa in satul Osoi, comuna Sinești. Au fost deplasate doua autospeciale…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o caruta a cazut in raul Bahlui pe raza comunei Miroslava, in satul Bratuleni. UPDATE: Nu sunt alte persoane gasite in apa. Caruțașul este evaluat medical de catre echipajul de prim ajutor. UPDATE: Echipajul…

- In cursul serii trecute, o persoana in varsta de 21 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc din zona Mircea din municipiul Iași. A ajuns de urgența la spital cu mai multe traumatisme si contuzii. Barbatul era sub infuența alcoolului in momentul producerii incidentului. Politistii sustin ca se afla…

- Joi, 5 mai 2022, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii “Sfanta Maria” din Iași, s-a prezentat o fetița, in varsta de 4 ani, care a fost diagnosticata cu conjunctivita la ambii ochi. Fetița a dezvoltat aceasta afecțiune dupa expunerea la raze ultraviolete la Gradinița…

- Caz revoltator la Galati. O fetita de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal ei i-a dat cu ciocanul in cap. Medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic…

- UPDATE: TUPEU… Grupul infracțional organizat format din membri din Iași și Vaslui a fost dat in vileag de catre un notar precaut din municipiul Iași. Acesta și-a dat seama ca este vorba de o tranzacție ilegala și a anunțat autoritațile. Afacerea consta in vanzarea unui teren care valora 6 milioane de…