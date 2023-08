UPDATE: VIDEO | Pericolul de explozie a fost îndepărtat. Cisterna era încărcată cu benzină și motorină (FOTO) UPDATE 3: Pompierii care au intervenit in accidentul produs in apropierea de Marul de Aur au aflat ca cisterna care a ajuns in șanț era incarcata cu 23 de tone de motorina și 10 tone de benzina. La sosirea echipajelor de intervenție au fost gasite cele doua autovehicule avariate, iar o persoana era incarcerata. Cealalta […] Articolul UPDATE: VIDEO | Pericolul de explozie a fost indepartat. Cisterna era incarcata cu benzina și motorina (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

