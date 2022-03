Conform primarului din Enerhodar, Dmytro Orlov, focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra cladirilor si unitatilor centralei. Anterior, el anuntase lupte intense intre fortele ucrainene si cele rusesti la periferia orasului. ⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling of the NPP — NEXTA (@nexta_tv) Fortele rusesti au incercat sa intre in oras cu tancurile si sa preia centrala, dar locuitorii si muncitorii s-au adunat miercuri in jurul centralei si pe caile de acces. Agentia Internationala pentru Energie Atomica a transmis ca se consulta cu Ucraina si cu alte parti…