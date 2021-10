(UPDATE) ULTIMĂ ORĂ! EXPLOZIE într-un apartament din blocul VAE Apcarom UPDATE1 – ORA 9:10 „Au fost preluate 2 victime: o minora de 8 ani, precum și o femeie in varsta de 65 ani, ambele stabile, cu arsuri și rani ușoare.” , transmit oficialii ISU. *ȘTIRE INIȚIALA* In aceasta dimineața, s-a produs o explozie intr-un apartament din blocul VAE Apcarom din Zona Industriala a orașului Buzau. Potrivit oficialilor ISU, deflagrația nu a fost urmata de un incendiu, iar o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. Toți locatarii aflați in bloc, in jur de 15 cetațeni, au fost evacuați. La fața locului intervin 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de descarcerare, o autospeciala… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs, vineri, intr-o locuinta aflata la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Buzau, 15 persoane fiind evacuate. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, explozia nu a fost urmata de incendiu. "Intervin doua autospeciale de stingere, o autospeciala…

- Explozie neurmata de incendiu la o locuința din blocul VAE Apcarom, etajul 4. Doua autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima intervenție și comanda și o ambulanța intervin la fața locului. Conform, ISU Buzau, o persoana ar necesita ingrijiri medicale. Au fost…

- Vineri dimineata, prin “112”, pompierii buzoieni au fost anuntati ca a avut loc o explozie neurmata de incendiu, locuința etaj 4, bloc VAE Apcarom – municipiu Buzau. Intervin 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de descarcerare, 1 autospeciala de prima intervenție și comanda, 1 ambulanța. Posibil…

- O explozie puternica s-a produs in aceasta dimineața la blocul VAE Apcarom din Zona Industriala a Buzaului. Potrivit ISU Buzau, explozia nu a fost urmata de incendiu. Cincisprezece locatari ai cladirii au fost evacuați. O persoana are nevoie de ingrijiri medicale. „Explozie neurmata de incendiu, locuința…

- Articolul Explozie neurmata de incendiu, la etajul patru al blocului VAE Apcarom se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Intervin 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de descarcerare, 1 autospeciala de prima intervenție și comanda, 1 ambulanța. Posibil o victima care necesita ingrijiri medicale.…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un motociclu pe direcția Brașov catre Buzau, un șofer de 27 de ani, din Ilfov, a intrat in coliziune cu un autoturism ce se deplasa din sens opus și care era condus de un șofer in varsta de 26 de ani, din Gorj. Accidentul s-a…

- Explozie puternica la Potoceni, in Buzau! In urma unei intervenții la instalația de gaze s-au inregistrat patru victime. Pentru doua dintre cele patru victime, situația este extrem de grea, deoarece nu mai au loc intr-o secție de mari arși. Medicii cauta in continuare soluții pentru a le salva viața.…

- UPDATE 10:15 „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus de catre un barbat de 71 de ani, din București, pe DJ203 C catre intersecția cu DN2E85 și un alt autoturism condus pe DN2E85 dinspre București catre Buzau, de catre un șofer de 67 ani,…