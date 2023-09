Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: ISU Vaslui a transmis finalizarea intervenției la accidentul rutier produs in localitatea Bogdanești. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și echipaje specializate, pentru descarcerarea,…

- UPDATE 2: Raport final al intervenției la accidentul cu șase victime. A rezultat o victima, un barbat, 50 ani, șofer singur intr-o mașina, gasit incarcerat și in stop cardio-respirator. Dupa descarcerare a fost resuscitat de echipaj C2 SAJ cu medic, dar fara succes. A fost declarat decedat. UPDATE 1:…

- UPDATE: SPAIMA… Flacarile au cuprins tot acoperișul blocului și arderea este generalizata. Pompierii din cadrul Secției Huși acționeaza cu 9 autospeciale și cu un numar mare de pompieri, pentru limitarea și lichidarea incendiului. In ajutor le vin și colegi cu autospeciale de la Barlad și Huși, spun…

- UPDATE: „Astazi, 24 iulie a.c. se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente, in jurul orei 15.30 un pacient de 18 ani, din Murgeni, victima unui accident rutier petrecut in Popeni, comuna Zorleni. Pacientul prezinta un Traumatism la nivelul membrului inferior stang, este conștient, stabil hemodinamic…

- UPDATE: Din accidentul de la Dealul Mare, s-au prezentat in Compartimentul de Primiri Urgente doua victime, un barbat de 43 de ani și un copil de 5 ani. “Cele doua victime sunt conștiente, stabile hemo-dinamic și respirator. Barbatul are un Traumatism cranio-facial cu epistaxis iar copilul prezinta…

- UPDATE: CIUDAȚENII… LA VOLAN De la IPJ Vaslui am primit o informație, care ne arata ca șoferii nu respecta toți cea mai importanta regula: Sa NU bea cand pleaca cu mașina! Accidentul de astazi, produs pe B-dul Epureanu din Barlad, a fost intre o mașina care circula de la Gradina spre Tecuci, condusa…

- UPDATE: Șoferul care se afla la volanul camionului ajuns in șanț, pe raza comunei Crețești, le-a spus polițiștilor rutieri ca totul s-a intamplat din cauza faptului ca a vrut sa evite o caprioara, ce ii sarise in fața. Manevra insa a facut ca vehiculul sa nu mai poata fi redresat și s-a rasturnat dincolo…

- UPDATE: Persoana transportata la spital este o femeie in varsta de 24 ani, pasagera a autoturismului lovit de trenul IR 1866. “In aceasta seara, in jurul orei 19,25, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 24 de ani, din Ghidigeni, pasagera in dreapta, purtatoare de centura de…