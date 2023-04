Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Maricel Popa a afirmat luni, intr-un comunicat de presa, ca unul din cele mai mari proiecte de infrastructura rutiera judeteana din tara, axa Iasi – Suceava, in valoare de aproximativ 100 milioane de euro, se transforma ”in cel mai mare esec al conducerii PNL de la Consiliul Judetean”. Popa…

- Procurorii DNA au facut marți, 4 aprilie, percheziții la sediul Inspectoratului General al Poliției Romane din București, pentru achiziții facute in urma cu trei ani, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.Potrivit informațiilor ziarului, DNA verifica achizițiile de bastoane și caști de protecție…

- Președintele Iohannis va merge la sediul SRI pentru a i se prezenta masurile luate de aceasta instituție in contextul razboiului din Ucraina. Conform programului anunțat de Președinția Romaniei, reuniunea de la SRI este programata in ziua de 28 martie 2023, de la ora 12. Șeful statului are inclusa in…

- Garda de Mediu a amendat cu 60.000 de lei o societate aflata in subordinea Consiliului Local Constanta pentru depozitarea a 40.000 de tone de deseuri in incinta acesteia. Deseurile provin de la lucrarile de reparatii din municipiu. Garda de Mediu a amendat cu 60.000 de lei societatea Confort Urban,…

- „In ceea ce priveste programul pe bugetul de stat, pe baza legii promovate in Guvern si aprobate apoi si de Parlament, legea 212/2022, avem astazi in platforma 290 de solicitari de finantari, din care 130 sunt pentru blocuri de locuinte si 160 sunt pentru cladiri publice. Apelul pe aceasta finantare…

- CSM București a invins-o intr-o maniera dramatica pe Rapid in derby-ul din handbalul feminin, 27-26 iar la cateva ore de la incheierea partidei de la București, clubul din Giulești a emis un comunicat in care a felicitat echipa victorioasa, dar a acuzat conducerea CSM-ului de anumite practici care…

- Consilierul ministrului Transporturilor le-a reprosat sefilor administratiei iesene, intr-un mesaj postat marti seara pe pagina de Facebook, ca proiectantul studiului de fezabilitate pentru Centura Est a Iasului, Proiect Construct Regiunea Transilvania, i-a transmis ca nu dispune la acel moment de toate…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat ca a trimis prefectului Capitalei, Toni Grebla, si Inspectoratului de Stat in Constructii o solicitare de suspendare a autorizatiei de construire a complexului rezidential din curtea sediului PSD Sector 1, aratand acuzator catre social-democrați. „Va…