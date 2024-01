Stiri pe aceeasi tema

- NEAȚENȚI… Un baiețel in varsta de 3 ani a fost transportat cu ambulanța, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, marți seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism in parcarea unui centru comercial din Vaslui. Copilul era insoțit de tatal sau, iar cei doi traversau carosabilul printr-un loc nepermis.…

- UPDATE 4: EXPLOZIV! Pe langa mancarea oferita de pomana de calugarii de la Florești, pacienții spitalului Murgeni au mancat și conserve din pește. Zece angajați internați la Barlad cu simptome Situația de la spitalul din Murgeni se complica. Pe langa cei trei morți și un pacient in stare grava și alți…

- UPDATE: S-a terminat ședința de rejudecare a propunerii privind prelungirea arestarii lui Dumitru Buzatu. Judecatorul care a pronunțat prima hotarare a formulat in aceasta dimineața cerere de abținere, dupa ce Curtea de Apel a decis ca a viciat procedura cand s-a pronunțat inițial. Cererea i-a fost…

- UPDATE: Conform IPJ Vaslui, accidentul a avut loc la ora 17.04. Politia Barlad fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Stoisesti, comuna Banca, pe drumul judetean DJ 244, s-a produs un eveniment rutier soldat cu o victima. Din cele spuse de oamenii care s-au aflat la locul unde…

- PERICOL… Zapada cazuta ieri peste județul nostru i-a pus la grea incercare pe șoferii care nu și-au echipat mașinile cu cauciucuri de iarna. Un astfel de conducator auto, care facea patinaj cu autoturismul pe drumurile patriei, a gasit soluția salvatoare pentru a ajunge cu bine la destinație. Și-a pus…

- UPDATE: Dupa aproximativ trei ore, Marcel Romila, barbatul care amenința ca vrea sa se arunce de pe castelul de apa (de la o inalțime de peste 30 metri) a fost convinsa sa renunțe la acest gest. Acesta, in varsta de 50 ani a coborat fara a fi nevoie de intervenția pompierilor. De remarcat este faptul…

- UPDATE: In jurul orei 20, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 32 de ani, din Barlad, pieton, victima unui accident rutier. La admisia in CPU, pacienta este conștienta, stabila hemo-dinamic și respirator. Prezinta o contuzie toracica și traumatism cervical. In momentul de fața…