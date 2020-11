Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si aproape un milion au fost evacuate dupa ce taifunul Goni, cel mai puternic din acest an, a lovit duminica Filipine, insotit de viteze ''catastrofale'' ale vantului si de ploi torentiale, au precizat autoritatile, potrivit Agerpres, care citeaza DPA.Trei…

- Maramuresul lovit de un nou val de coronavirus. Zeci de cazuri noi de infectari cu COVID-19 și patru persoane decedate Deces nr. 147 Maramures, persoana feminina categoria de varsta peste 80 de ani, a prezentat comorbiditati. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor…

- Tragedie de nedescris in Izvorul Crișului, din județul Cluj! Doua persoane au murit pe loc in urma unui cumplit accident, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de o autoutilitara! Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a le salva viețile!

- Un barbat de 60 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament din Cernavoda, județul Constanța. Pompierii au evacuat o femeie și alte șapte persoane au ieșit din bloc din cauza incendiului, relateaza Mediafax.Potrivit ISU Constanța,…

- Acoperisul unui bloc din Tomesti a fost mistuit de flacari. Focul a produs pagube materiale majore. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Pompierii au evacuat 15 persoane. Incendiul a fost localizat si este lichidat in totalitate. Gazul a fost oprit la blocurile din zona din cauza ca exista…

- Zeci de mii de californieni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, in urma ordinelor de evacuare, in pofida unui val de caldura si a pandemiei, din cauza incendiilor declansate de fulgere, care fac ravagii in regiunile uscate de lipsa precipitatiilor din zona San Francisco Bay si din…