UPDATE: Rusia: Vânzarea de valute străine va fi suspendată până la 9 septembrie. Cozi la bancomate în Moscova – VIDEO – Intre 9 martie si 9 septembrie 2022, “bancile nu vor putea vinde valuta straina cetatenilor”, se arata in comunicat, in care se adauga ca rusii vor putea, totusi, sa schimbe valuta straina in ruble in aceasta perioada “oricand si indiferent de suma”. Retragerea numerarului din conturile in valuta deschise in bancile rusesti va fi si ea limitata la 10.000 de dolari americani pana pe 9 septembrie, restul putand fi retras doar in ruble conform cursului valutar, potrivit aceleiasi surse. Indiferent de moneda contului, retragerea se poate face doar in dolari americani si doar la casierie, se arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

