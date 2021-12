Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Chinei la Washington a calificat luni anuntul SUA de boicotare diplomatica a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing drept ''un act cu intentia de a impresiona'' si o ''manipulare politica'' care nu ar avea niciun fel de impact asupra organizarii cu succes a competitiei

- Statele Unite ale Americii au anunțat un boicot diplomatic asupra Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, din 2022. Jocurile Olimpice de iarna din 2022 vor fi organizate la Beijing, China, in perioada 4 februarie - 20 februarie. Administrația Biden a transmis astazi, printr-un comunicat de presa,…

- China se așteapta ca Jocurile Olimpice de iarna din 2022 sa se desfașoare "fara probleme" și conform programului, in ciuda provocarilor reprezentate de apariția noii variante a coronavirusului Omicron, a declarat marți purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Zhao Lijian, citat de Reuters,…

- China recunoaste ca varianta Omicron a noului coronavirus ridica dificultati suplimentare in organizarea Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna de la Beijing, in perioada 4-20 februarie, insa si-a reiterat increderea in succesul evenimentului, transmite Noi.md cu referire la news.ro. ”Acest lucru va reprezenta…

- Australia ia in considerare sa nu trimita niciun oficial guvernamental la Jocurile Olimpice de iarna care vor avea loc la Beijing anul viitor, pe fondul solicitarilor tot mai numeroase din partea parlamentarilor pentru un boicot diplomatic oficial, informeaza Reuters, care citeaza un articol aparut…

- Premierul britanic Boris Johnson ia în considerare un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de anul viitor de la Beijing, în semn de protest fața de situația drepturilor omului în China, a relatat sâmbata cotidianul Times, citat de Reuters.O "discuție activa"…

- Un al treilea oras din China a intrat joi in carantina dupa depistarea unui singur caz de COVID-19, in contextul in care autoritatile incearca sa impiedice o reizbucnire a epidemiei, cu mai putin de 100 de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza AFP.Circa sase…

- ​Maratonul de la Wuhan (China), care urma sa aiba loc duminica, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile înainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP.Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu…