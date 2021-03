UPDATE „Bugetul demonteaza minciunile socialistilot de la PSD. Au spus tot, in afara de adevaratul motiv: ca au fost taiati de la buget si nu pot sa mai fure. Acesta a fost singurul argument. In rest vor tipa tot anul. In rest minciuni, minciuni si iar minciuni”, a declarat seful Executivului in plenul reunit de marti. STIREA INITIALA Au fost 234 de voturi „pentru” si 170 „impotriva”. Parlamentul dezbate, la ora transmiterii acestei stiri, proiectul legii bugetului asigurarilor de stat pe 2021. Bugetul de stat e stabilit la venituri in suma de 173.700 miliarde lei, iar la cheltuieli 326.407 miliarde…