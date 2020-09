UPDATE/ Persoane reținute pentru tâlhărie calificată La data de 3 septembrie a.c., barbatul, de 34 de ani, din municipiul Reghin, reținut de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunii de talharie calificata, a fost prezentat instanței de judecata, fața de acesta fiind dispusa arestarea preventiva pentru 29 de zile. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin au reținut pentru 24 de ore, in cursul zilei de ieri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din judetul Mures au efectuat doua perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata si au retinut doua persoane care sunt banuite ca au atacat un adolescent pe strada si i-au furat banii. "La data de 2 septembrie, politistii…

- Politistii din judetul Mures au efectuat doua perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata si au retinut doua persoane care sunt banuite ca au atacat un adolescent pe strada si i-au furat banii, relateaza Agerpres."La data de 2 septembrie,…

- Bataie ca-n filme, noaptea trecuta, in comuna Podari, satul Livezi, județul Dolj, unde 15 persoane au ajuns de urgența la spital, dupa ce doua clanuri rivale s-au razboit cu topoare, bate, cuțite și coase, pe strazile din localitate, scrie ziarul local Ediție Speciala.Scandalul a inceput de la un conflict…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au identificat un tanar, banuit de comiterea unor infractiuni de talharie. Cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In fapt, din cercetarile efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din…

- De ultima ora! Accident cumplit in Maramureș.Doua persoane incarcerate in urma impactului. O mașina facuta praf Update: Azi, la ora 14:28, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Faget din oraș. Polițiștii ajunși la fața…

- De asemenea, in urma actiunilor de control, au fost confiscati peste 500 de metri cubi de material lemnos fara documente legale si au fost date amenzi de peste 200.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei, au fost verificate peste 240 obiective: exploatari forestiere,…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al IPJ Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brașov, au efectuat miercuri, 1 iulie, noua percheziții pe raza județului Brașov. Acestea vizeaza un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Un barbat, de 35 de ani, din judetul Mures, a fost retinut de politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorgiu de Padure, fiind banuit de comiterea unei infractiuni de talharie calificata. La data de 17 octombrie 2019, politisti din cadrul Politiei orasului Sangeorgiu de Padure au fost sesizati de…