- Primaria Capitalei a inceput anul 2023 fara datorii, a anunțat miercuri primarul general intr-o conferința de presa. El a precizat ca și-a preluat mandatul in 2020 cand municipalitatea avea datorii de trei miliarde de lei, potrivit news.ro. „Vestea pe care v-o dau este ca la sfarsitul anului trecut…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca a inchis datoriile curente ale Primariei Capitalei, dupa ce a plecat de la o datorie curenta de trei miliarde de lei. El a precizat ca Bucurestiul a trecut pe langa un faliment. ”Pur si simplu pentru ca ani de zile Primaria, luna de luna, cheltuia mai…

- Clujul a demolat 2000 de garaje in 2022 și a creat 2297 noi locuri de parcare in cartiere.Primaria a continuat in acest an acțiunile de demolare a garajelor din cartierele clujene. In locul lor au fost amenajate noi locuri de parcare și zone verzi, in cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Maraști, Manaștur…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca a semnat autorizatia de construire pentru Sala Polivalenta ce va avea o capacitatea de 5.000 de locuri. Potrivit primarului Sucevei, la sfarsitul saptamanii trecute, proiectantul din Bistrita a predat municipalitatii documentatiile necesare…

- Nicusor Dan a declarat, marti seara, in cadrul unei audiente pe Facebook, ca inca din 2013 a fost semnat un contract pentru actualizarea PUG-ului Capitalei. ”O sa semnam foarte curand un act aditional… poate ca uneori e important sa spun si ce am gasit. In ceea ce priveste PUG-ul, a fost un contract…

- Primarul din Baia Mare este hotarat sa construiasca un stadion modern pe care sa evolueze Minaur. Edilul a facut deja solicitari catre Guvernul și Parlamentul Romaniei. Minaur Baia Mare ar putea beneficia de un stadion modern dupa ce primarul Catalin Cherecheș a dezvaluit ca are in plan sa renoveze…

- Semafoarele din zona Unirii din Bucuresti functioneaza de cateva saptamani pe culoarea galben intermitent, iar autoritațile se tot chinuie sa rezolve problema aparuta din cauza bordurilor pe care s-a gasit sa le schimbe iar edilul sectorului 3, Robert Negoița. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, promite…

- "Pentru obiectivul Penetrația Splaiul Independenței Ciurel, am platit facturi restante pentru lucrari in valoare de 29,7 milioane lei. Totodata, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Pantelimon” – (Park & Ride Cora Pantelimon) am achitat 13,7 milioane lei, iar…