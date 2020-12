Stiri pe aceeasi tema

- Romania va gazdui Centrul de Securitate Cibernetica al UE, prima agentie europeana de pe teritoriul țarii. Bucureștiul a concurat cu alte șase orașe, intre care și Bruxelles Ministrul de Externe Bogdan Aurescu anunta joi, intr-o postare pe Twitter, ca, dupa demersuri diplomatice intense, Bucurestiul…

- Guvernul Ludovic Orban a lansat, in prezența Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, Planul Național de Redresare și Reziliența prin care Romania are șansa istorica sa foloseasca 30,4 de miliarde de euro pentru dezvoltare, acesta fiind un plan strategic orientat spre reforme structurale care promoveaza…

- "Executivul a aprobat in cadrul sedintei de Guvern desfasurata luni, 23 noiembrie 2020, ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a fost suplimentat cu 179 milioane…

