UPDATE Japonia: Seism cu magnitudinea de 7,1 în largul prefecturii Fukushima; fără alertă de tsunami Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube majore si nu a fost emisa o alerta de tsunami. Cutremurul a avut loc la ora 23:08 locala (14:08 GMT) si a fost resimtit in capitala Tokyo. Nu au existat informatii privind nereguli la instalatia nucleara de la Tokaimura, a anuntat postul public NHK. Cutremurul s-a produs in largul Fukushima cu doar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

