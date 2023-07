UPDATE: Incendiu în localitatea Fântânele UPDATE: Revenire intervenție localitatea Fantanele – incendiul a cuprins o anexa gospodareasca de aproximativ 70 de metri patrați, iar acesta a fost lichidat. Echipajul se intoarce in subunitate. Știre inițiala: Pompierii Stației Miercurea Nirajului, ai Punctului de Lucru Sovata, in coloaborare cu pompierii SVSU Sangeorgiu de Padure au fost solicitați sa intervina in localitatea Fantanele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Pompierii militari din cardul Punctului de Lucru Sovata intervin cu o autospeciala de stingere la degajarea a trei copaci cazuți pe carosabil in localitatea Sovata pe strada Jozsef Attila și pe strada Lunga. Locotenent Calușeri AlexandraISU Mureș Copaci cazuți pe carosabil la Sovata at Sursa articolului:…

- Pompierii Punctului de Lucru Sovata intervin in aceste momente in localitatea Trei Sate, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, pentru acordarea de prim ajutor și pentru asigurarea masurilor specifice prevenirii incendiilor, in urma producerii unui accident rutier pe strada Principala.…

- Pompierii Punctului de Lucru Sovata au fost solicitați in jurul orei 07:00 sa intervina la un accident rutier produs intre doua autoturisme, in localitatea Trei Sate.La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD B2, o ambulanța SMURD C1 precum și elicopterul…

- SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE, PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR IN DOMENIUL PROTECȚIEI ANIMALELOR La data de 14 iulie 2023, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au efectuat o acțiune de control la locuința unui barbat, in varsta de 70 de…

- Banii sunt alocați de Ministerul Dezvoltarii, prin programul „Anghel Saligny". Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat contractele de finanțare a unor investiții pentru localitațile Sangeorgiu de Padure, Taureni, Hodoșa și Rușii-Munți. Mai precis, 20 de milioane…

- Liceul Tehnologic "Sfantul Gheorghe" din Sangeorgiu de Padure organizeaza, in data de 24 mai, concursul "Preparate tradiționale ardelenești" adresat elevilor din clasele liceale și profesionale. "Concursul are ca obiectiv promovarea ideii de competiție și performanța la disciplinele cu competențe practice…

- In aceste momente pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Luduș intervin cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Iernut, pentru lichidarea unui incendiu produs la baloti de fan si utilaje agricole aflate in localitatea Sfantu Gheorghe (oraș…

- UPDATE 19.37: ISU Mures a comunicat ca incediul a fost lichidat. UPDATE: Potrivit ISU Mures, incendiul se manifesta pe o suprafața aproximativ 250 mp la nivelul halei, existand posibilitate de propagare la vecinatați. S-au alertat inca 2 autocisterne cu apa din cadrul subunitaților de la nivelul zonei…