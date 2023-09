UPDATE – Incendiu de amploare la Aluniș Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla și a Detașamentului Dej intervin, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o casa de locuit din localitatea Aluniș . In momentul sosirii la fața locului, pompierii au gasit acoperișul casei, cu o suprafața de aproximativ 140 metri patrați, cuprins de flacari. Incendiu l este localizat in prezent, se lucreaza pentru lichidarea acestuia. Proprietarul, un barbat in varsta de aproximativ 90 de ani, a suferit un atac de panica și primește primul ajutor calificat de la echipajul SMURD. UPDATE Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

