Aproape 5000 de morti au fost confirmati, in urma cutremurului cu magnitudinea 7,8 care zguduit Turcia si Siria luni dimineata, transmite CNN, care il citeaza pe Yunus Sezer, seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. UPDATE 16.24: UNICEF a declarat marti ca cele doua seisme violente din Turcia și Siria s-ar fi putut solda cu moartea a mii de copii in cele doua tari, relateaza Reuters si EFE. „Cutremurele care au lovit sudul Turciei si nordul Siriei ieri dimineata (luni) ar fi putut ucide mii de copii”, a declarat purtatorul de cuvant al UNICEF, James Elder, in cadrul unei conferinte de presa…