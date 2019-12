UPDATE: Guvernul majorează SALARIUL minim de la 1 ianuarie 2020 Guvernul va adopta in ședința de vineri creșterea salariului minim brut de la suma de 2080 de lei la 2230 de lei, incepand cu data de 1 ianuarie 2020. Astfel, valoarea bruta a salariului minim va fi majorata cu 150 de lei. Totodata, executivul menține valoarea salariului minim pentru personalul incadrat cu studii superioare la 2 350 de lei... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta in ședința de vineri creșterea salariului minim brut de la suma de 2080 de lei la 2230 de lei, incepand cu data de 1 ianuarie 2020. Astfel, valoarea bruta a salariului minim va fi majorata cu 150 de lei. Totodata, executivul menține valoarea salariului minim pentru personalul incadrat…

- O parte dintre masurile pe care Guvernul PNL le va adopta incepand de anul viitor au fost prezentate public de deputatul Tinel Gheorghe, in cadrul unei conferințe de presa. In cadrul intalnirii cu reprezentanții presei locale din Ialomița, desfașurata in urma cu o saptamana, Tinel Gheorghe a vorbit…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, marti, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 55 de luni, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza Agerpres.…

- Guvernul a aprobat alocarea sumei de 400 de milioane de lei pentru facturile curente legate de derularea PNDL, au anuntat, luni, in cadrul ședinței de Guvern, premierul demis Viorica Dancila și ministrul demis al Dezvoltarii Publice si Administratiei Publice, Daniel Suciu. Suciu a detaliat ca in prima…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, spune ca executivul va majora in mod ”categoric” valoarea salariului minim, prin Hotarare de Guvern, aceasta catalogand drept un gest ”incalificabil” si ”socant” gestul lui Ludovic Orban de a soma Guvernul demis sa nu faca acest lucru.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, spune ca executivul va majora in mod ”categoric” valoarea salariului minim, prin Hotarare de Guvern, aceasta catalogand drept un gest ”incalificabil” si ”socant” gestul lui Ludovic Orban de a soma Guvernul demis sa nu faca acest lucru.

- DECIZIE… Guvernul a decis majorarea salariului minim cu aproximativ 100 de lei, o cifra care aduce izbitor cu valoarea anuntata de Nicolae Ceausescu, inainte de caderea guvernarii comuniste. Dincolo de aceasta cifra, de 100 de lei, trebuie sa spunem ca valoarea salariului minim va ajunge la 2.262 lei.…