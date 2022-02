Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, luni seara, ca pachetul de masuri pentru protejarea consumatorilor de energie dupa 1 aprilie va fi prezentat si analizat in sedinta de coalitie de marti. Beneficiarii mecanismului de plafonare si compensare a facturilor de furnizare a energiei…

- Conform deciziei luate luni seara de conducerea liberala, PNL va propune ca facturile la energie sa fie compensate si in luna aprilie. O alta propunere vizeaza un pact pe energie, valabil pana in 2026, privind stabilirea unei sume fixe care sa fie investite in domeniul energiei anual. Oficialii Guvernului…

- Guvernul anunta consumatorii de energie si gaze naturale ca, pentru masurile deja active, beneficiarii mecanismului de plafonare si compensare a facturilor din categoriile mentionate de Lege 259/2021, art 1, alin. C), d), e) si f) pot solicita in continuare recalcularea facturilor emise pentru energie…

- Guvernul a stabilit un set de masuri care vor proteja consumatorii și dupa 1 aprilie. Nicolae Ciuca a participat la o intalnire pe tema gestionarii efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, alaturi de miniștrii Energiei, Virgil Popescu, Finanțelor, Adrian Caciu, Muncii, Marius Budai,…

- Purtatorul ce cuvant al Guvernului a afirmat ca gestionarea efectelor crizei energetice ramane intre principalele preocupari ale Guvernului. ”Pe langa masurile imediate, Guvernul a aprobat, astazi, acte normative a caror punere in practica elemente de sustinere a economiei”, a spus Carbunaru, precozand…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, miercuri, o intalnire de lucru pentru evaluarea masurilor necesare protejarii populației și mediului de afaceri de efectele creșterii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Potrivit unui comunicat al Guvernului, la intalnire au participat miniștrii…

- Guvernul a prevazut un buget de 10 miliarde de lei pentru programul IMM Invest, a anunțat ministrul Finanțelor.Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, o alocare de peste 84 de milioane de lei pentru 12 aeroporturi regionale. Cea mai mare suma - 9 milioane de lei - o va primi Aeroportul…