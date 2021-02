Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in aceasta seara bugetul pentru anul in curs, urmand ca documentul sa ajunga in Parlament. Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunșat, joi, dupa incheierea ședinței de Guvern, ca fost adoptata Ordonanța de Urgența prin care creșterea pensiilor este amanata pana in 2022. De asemenea, premierul a mai anunțat ca voucherele de vacanța sunt suspendate iar gratuitatea pe tren pentru studenți a…

- ​Cu bugetul aproape gata, premierul Florin Cițu i-a informat pe liberali ca Guvernul taie voucherele de vacanța in 2021 și sporurile bugetarilor și reduce subvenția pentru transportul studenților, au declarat surse din partid. Economia la buget ar fi de 1,8 -2 miliarde de lei, potrivit acelorași surse.…

- Legea bugetului este finalizata si va fi facuta publica marti sau miercuri dimineata cel tarziu, a anuntat prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca tinta de deficit ramane asumata la "7 - 7,1%". "Va fi in dezbatere publica maine sau poimaine. Am avut de clarificat cateva masuri, care vor fi printr-o…

- “Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si nu dau inapoi de la acest lucru, subventiile sau cheltuielile care se duc catre anumite sectoare in sectorul public anul acesta trebuie sa fie legate de reforma. Am spus foarte clar, nu se duce niciun ban catre niciun…

- Noul guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit miercuri, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista Cabinetului si programul de guvernare vor fi depuse la Parlament in jurul orei 8,00, iar sedinta Birourilor permanente reunite va avea loc intre orele…