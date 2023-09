Update. Dublu atac armat la Rotterdam. Trei persoane ucise Update. Trei persoane au fost ucise, o fata de 14 ani, mama ei si un profesor, joi, de un barbat de 32 de ani care a deschis focul intr-o casa si apoi intr-un spital din Rotterdam, sud-vest, a declarat politia olandeza, relateaza AFP. Barbatul, care a fost arestat, pare sa fi actionat singur din motive inca necunoscute, a declarat politia presei. Potrivit politistilor, atacatorul era cunoscut autoritatilor pentru fapte de abuz asupra animalelor si era student la spital. „Nu putem spune inca nimic despre motivele acestor acte teribile. Ancheta continua”, a declarat procurorul general Hugo Hillenaar… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

